Calciomercato Inter, incontro con Simonian: piace Ferreira

I nerazzurri stanno studiando un colpo di mercato per la mediana in vista della sessione di gennaio: il rinforzo atteso da Conte potrebbe arrivare dal River Plate.

Calcio mercato Inter, pronto il colpo Ferreira

Un affare non economico, ma c’è troppo bisogno in quella zona per non intervenire a gennaio. Questo lo sa anche Marotta, che infatti oggi, come riferisce Sky Sport, ha incontrato Marcelo Simonian (agente tra gli altri anche di Pastore) per parlare tuttavia di un giovane centrocampista del River Plate: stiamo parlando del classe ’99 Cristian Ferreira. Il valore della sua clausola rescissoria si aggira intorno ai 20 milioni di euro (il suo contratto scadrà nel 2022): l’Inter tuttavia vorrebbe provarci a gennaio con la formula del prestito (oneroso chiaramente) con diritto di riscatto. Non sarà facile, ma la dirigenza meneghina ci sta provando: la sua duttilità potrebbe far comodo in un reparto devastato dagli infortuni di Sensi e Barella. Entrato già nel giro della prima squadra, Ferreira può giocare da centrocampista centrale o in posizione più avanzata.

Ultime Inter, le altre mosse per il centrocampo

Conte vuole qualità abbinata a quantità. Non sono in molti a riunire queste caratteristiche al giorno d’oggi, ancor meno quelli che si muovono a gennaio. Ecco quindi che i petali della margherita per il tecnico nerazzurro vanno esaurendosi: al momento 2 sono le piste calde. Una porta sempre in Italia ed ha la maglia bianconera, l’altra porta all’estero e di bianconero ha sopratutto il passato.