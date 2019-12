Cagliari-Lazio: streaming e diretta, ecco dove vederla. No a Rojadirecta – VIDEO

Cagliari-Lazio streaming e diretta, ecco dove vederla su Sky o DAZN?

Cagliari Lazio streaming | Il Cagliari sta vivendo una stagione davvero esaltante, e vorrebbe continuare a fare bene sognando qualche posto in Europa. In questa 16esima giornata di campionato ospita la Lazio di Simone Inzaghi, spietata in zona offensiva e altalenante in Europa. Occhio al bomber Immobile, fin qui devastante a suon di gol. La squadra sarda dall’altra parte cercheranno di pungere con la velocità di Simeone, passando per le invenzioni di Nainggolan. La sfida andrà in scena lunedì 16 dicembre alle ore 20.45. La gara sarà trasmessa dai canali Sky Sport…CLICCA QUI PER I LINK DOVE VEDERE LA PARTITA!