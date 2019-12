Cagliari-Lazio: highlights, risultato, sintesi e gol – VIDEO

Divertente come ce lo aspettavamo il posticipo di questa 16a giornata di Serie A. In campo Cagliari e Lazio in una sfida a dir poco entusiasmante, sia per il magico periodo delle due squadre che per la loro posizione in classifica.

Cagliari-Lazio, risultato e sintesi: il tabellino del match

In campo sono scese due squadra votate all’attacco, senza paura, almeno per quanto riguarda il Cagliari nella prima frazione di gioco. Una Lazio timida infatti non ha spaventato più di tanto i padroni di casa, convinti e decisi nel far risultato.

Per questo motivo a sbloccare il match è proprio la squadra di Rolando Maran. Rimessa laterale, sponda di Joao Pedro e grandissimo gol di Simeone che al volo ha spiazzato con gran forza il povero Strakosha, letteralmente fulminato.

